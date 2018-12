Popoli, impossibile fare le ecografie a causa di un ecografo fuori uso

"Un altro colpo al distretto sanitario dell'ospedale di Popoli che palesa il disinteresse di questo governo regionale per la medicina territoriale. Infatti l'ecografo, presente nella struttura, non funziona creando un serio danno soprattutto al consultorio e alle future mamme" ad affermarlo è il consigliere regionale Domenico Pettinari, Vice presidente della commissione sanità in Regione Abruzzo. "Il macchinario, seppur obsoleto e non adeguato – continua il consigliere 5 stelle - svolgeva una sua funzione importante. Cosa significa eliminare questo servizio dal distretto sanitario di Popoli? Vuol dire che i pazienti che ne hanno bisogno sono costretti a rivolgersi agli ospedali intasando i reparti con ricoveri che potrebbero essere evitati.

Da sempre chiediamo alla Regione di potenziare i distretti sanitari che sono il primo contatto che i cittadini abruzzesi hanno con la sanità pubblica. Purtroppo il riordino della sanità voluto dall'Assessore Paolucci va a colpire proprio quei presidi che dovrebbero invece facilitare l'accesso alle cure per i cittadini delle aree interne". Conclude Pettinari.