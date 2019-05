Nuovo direttore ASL, il M5S propone 5 criteri di meritocrazia per la scelta

Si contano sulle dita di una mano, eppure potrebbero rappresentare una grande rivoluzione in termini di nomine Asl. Si tratta dei cinque criteri che il M5S vuole porre in essere per la selezione della Commissione regionale che ha il compito di designare la rosa dei direttori generali delle ASL abruzzesi da cui il Presidente Marsilio nominerà il direttore.

Cinque punti fondamentali per garantire ai cittadini che gli incarichi relativi all'azienda sanitaria locale siano effettuati secondo i principi di meritocrazia e trasparenza. Il tutto è racchiuso in una proposta di legge a prima firma di Domenico Pettinari, Vice Presidente del Consiglio regionale in quota M5S, che è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa, a cui ha partecipato anche il consigliere Barbara Stella, nella Sala Corradino D'Ascanio del Consiglio regionale in Piazza Unione a Pescara.

"Una legge che guarda con favore alla proposta del Vice Premier Luigi Di Maio secondo cui le scelte per la dirigenza delle aziende sanitarie devono puntare a MERITOCRAZIA E TRASPARENZA e non per appartenenza politica. La Commissione Regionale" ha spiegato Pettinari "ha il compito di individuare, per titoli e colloquio, una rosa di nomi di aspiranti alla carica di Direttore Generale della ASL. La rosa successivamente viene sottoposta al Presidente della Giunta Regionale che designerà il direttore. Ma in che modo viene scelta la commissione? La norma nazionale per la composizione si limita a stabilire unicamente che i membri devono possedere un alto profilo professionale e non devono trovarsi in una posizione conflittuale, demandando alle Regioni il compito di definire ulteriori modalità e criteri per la selezione degli stessi membri.

Quindi i criteri per l'individuazione di questa commissione sono una prerogativa della Regione Abruzzo. Ma considerato che la citata Commissione Regionale svolge, nel principio di imparzialità, competenza e trasparenza, un ruolo centrale nel processo di individuazione della figura del Direttore Generale della ASL , con il nostro progetto di legge, si sottolinea la necessità di definire nella Normativa regionale alcuni imprescindibili requisiti anche per la nomina dei componenti della Commissione Regionale di esperti per la valutazione dei candidati alla carica di Direttore Generale della ASL.

5 REQUISITI CHIESTI DAL M5S

Non devono aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione; Non devono percepire fondi o avere rapporti professionali retribuiti con la ASL; Non devono svolgere professioni in contrasto con i principi generali perseguiti dal Servizio Sanitario; Non devono aver ricoperto incarichi politici negli ultimi dieci anni; Non devono aver già svolto tale incarico per più di due mandati.

COMMISSIONE IN ABRUZZO

Da pochi giorni è stato varato il decreto di nomina N.34 del 6 maggio 2019 del Presidente della Giunta con il quale si scelgono i componenti della commissione. Ma, forse per dimenticanza o per poca conoscenza della normativa di regione Abruzzo, nel decreto di nomina non si è tenuto conto delle linee guida varate dalla delibera N. 717 del 2012, della Giunta Chiodi secondo cui la Commissione deve essere composta da un membro designato da Magnifico rettore dell'Università di Chieti Pescara, uno designato dal Magnifico rettore dell'università di Teramo e uno designato Agenas. Una mancanza grave che potrebbe comportare il ricorso di tutti gli esclusi.