Punto della situazione sul nuovo Pronto Soccorso. Dobbiamo aspettarci un'estate di difficoltà?

Dopo qualche lustro di troppo i lavori al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pescara dovrebbero trovare, finalmente, conclusione. Oltre il condizionale non ci si può spingere, visti gli stop and go che hanno caratterizzato l'intero appalto

Certamente il trasferimento non potrà avvenire prima di luglio, sempre che tutto vada liscio, e intanto?

"Intanto - sottolinea Luigi Albore Mascia - è bene che pescaresi e turisti si preparino a un'altra larga fetta di estate di difficoltà. Quello di Pescara è il Pronto Soccorso più grande d'Abruzzo, il tredicesimo in Italia con i suoi oltre centomila accessi. Accessi che ovviamente durante la stagione estiva, non fosse che per la maggior presenza di turisti, subiscono una crescita rilevante. Al momento nella struttura stanno lavorando gli elettricisti, ma una data certa di consegna, almeno ufficialmente non è nota".

Una volta sistemate le strutture si dovrebbe procedere a collaudi e sistemazione di arredi e apparecchiature in spazi che passeranno dagli attuali 900 metri quadrati ai circa 2000 della nuova sede. L'accesso verrà spostato leggermente più in alto, lungo via Fonte Romana. E anche la viabilità in accesso e in uscita subirà delle modifiche.