Un magico e affascinante ritorno al passato, per tutti gli appassionati di vintage e, in particolare, degli anni ’50 e ’80, durante il prossimo fine settimana. Back to the past, in compagnia della designer Miss Yaya e dei gemelli Davide e Giulio Nacci del brand Travel Case.

Due workshop davvero unici, nel loro genere, in Italia, quelli in programma sabato 14 e domenica 15 aprile a Chieti Scalo, in Via Penne 123/125, dove ha sede la Travel Case. Alessia Amico, alias Miss Yaya, accompagnerà i partecipanti attraverso un percorso a tema dedicato al beauty, tra lezioni di storia della moda e del costume, delle acconciature e dei trucchi, per i rispettivi decenni scelti.

Alessia, pescarese, ormai trapiantata in Germania, a Berlino, dove ha maturato professionalità ed esperienze, torna per l’occasione nei suoi luoghi d’origine. “In questo periodo collaboro con il salone I Love Your Hair e con Travel Case”, ci spiega la spumeggiante Miss Yaya, “con cui ho deciso di lanciare questo rivoluzionario workshop. All’interno degli appuntamenti previsti, avremo happy hour e selezioni musicali in stile”.

Per info su costi e prenotazioni, ma anche ricevere ulteriori e più dettagliate notizie, basta chiamare il +393288719218 (anche tramite WhatsApp), oppure consultare la pagina facebook dell’evento. I posti sono limitati, per un’occasione davvero unica e speciale di viaggiare nel tempo, divertendosi e imparando.