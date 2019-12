Il nodulo polmonare: dallo screening alle moderne tecnologie di trattamento chirurgico

Grande attesa per il Congresso Nazionale sul trattamento dei Noduli Polmonari, organizzato dal prof. Achille Lococo, insieme alla Lasmot Onlus e la Casa di Cura privata Pierangeli, che si terrà domani, sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 8:30, presso la Sala "L. Petruzzi" del Museo Genti d'Abruzzo, in Via delle Caserme, 24 a Pescara.

Il Prof. Lococo è ormai da molti anni un punto di riferimento regionale per il trattamento e la lotta dei tumori ai polmoni. Prevenzione, con uno stile di vita sano e corretto, le nuove linee guida nazionali del PNR-Group e le moderne terapie, accompagnate dalla chirurgia cosiddetta mininvasiva, saranno oggetto di discussione all'interno del congresso.

L'evento è patrocinato dagli Ordini Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pescara, Teramo, L'Aquila e Chieti, sponsorizzato inoltre dalla Chirurmedica e dalla Mapifarma.

Per ulteriori info e iscrizioni www.mediterraneachieti.com