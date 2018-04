Vela: Sette giovani talenti della Lega Navale di Pescara ai campionati europei laser

I giovani talenti Lni Pescara rappresentano l’Abruzzo ai Campionati Europei Laser.

Luca Imparato (17 anni) e Paolo Murolo (16) sono impegnati per la classe Laser Radial, dal 7 al 15 aprile, sul LagoBalaton, in Ungheria.

Francesco Di Feliciantonio (14), Lorenzo Imparato (16), Domenico Lamante (12), Riccardo Mancini (15) e Federico Selleri (15) partecipano, contemporaneamente,al Campionato Europeo Laser 4.7 nella splendida cornice di Patrasso, in Grecia.

Ad accompagnarli uno degli allenatori FIV (Federazione Italiana Vela) della Lega Navale di Pescara, Marco Dainese.

“Vogliamo dimostrare di essere all’altezza della competizione”,commenta Dainese . “I ragazzi si allenano duramente da anni per poter affrontare regate come queste, quindi non siamo qui solo per ‘timbrare il cartellino’, vogliamo giocarcela fino in fondo e goderci appieno i frutti di tanti sacrifici”.

Il presidente della sezione pescarese della Lega Navale di Pescara, Dario Fusilli, commenta così la notizia:

“Siamo orgogliosi di questi ragazzi. Spesso i nostri atleti hanno avuto l’onore di partecipare ai Campionati Europei, ma è la prima volta che sono così numerosi. Si sono impegnati tanto nel corso degli allenamenti per regalarsi questa gioia e speriamo che la vivano intensamente. Da anni la Lega Navale si impegna a trasmettere l’amore per il mare e per la cultura nautica tra i più giovani e questo traguardo vuol dire che continuiamo ad andare nella direzione giusta. In una città costiera, come la nostra, è più che mai importante rendere coscienti le nuove generazioni della ricchezza che, come abruzzesi e come pescaresi, abbiamo”.