Vivicittà 2018, a Pescara attesi 1200 maratoneti. Ecco orari e percorsi

Domenica 15 aprile si terrà a Pescara Vivicittà 2018 la manifestazione podistica promossa dalla Uisp con il patrocinio del Comune di Pescara.

La doppia maratona professionistica e amatoriale è giunta alla sua 35esima edizione e prenderà il via su un perimetro di 12 km all'interno della città, in cui si snoderanno i giri del percorso dalle ore 9,30 in poi.

Gli orari

Ore 08:30 – Ritrovo giurie e concorrenti;

Ore 09:30 – Inizio gare giovanili;

Ore 10:30 – Partenza competitiva di km 12 e passeggiata ViviWalk km 6 ;

Ore 10:35 – Partenza passeggiata per ISAV km 3 ;

Ore 11:30 – Premiazioni

Iscrizioni

Le iscrizioni per la gara competitiva saranno aperte fino a venerdì (obiettivo è 1200 iscritti).

Per la non competitiva e la passeggiata le iscrizioni saranno aperte fino alla partenza delle gare.

Sabato dalle 16 iscrizioni e consegna dei pettorali in piazza della Rinascita e domenica mattina sarà possibile iscriversi sia per la passeggiata Isav che per la non competitiva.

I percorsi

AGONISTICA 12 km (2 giri del seguente percorso) - Partenza ore 10:30 Piazza della Rinascita

Via Nicola Fabrizi altezza Piazza della Rinascita (direzione Sud);

Via Gobetti;

Via Paolucci;

Bretella Asse Attrezzato in senso contrario per scavalcamento fiume;

Piazza della Marina;

Lungomare Papa Giovanni XXIII percorso in andata e ritorno fino alla rotonda di via Vespucci (che funge da giro di boa);

Attraversamento Ponte del Mare;

Lungomare Giacomo Matteotti;

Via Muzii (fino a Via Regina Margherita);

Via Regina Margherita;

Piazza della Rinascita;

h 11:05 – 11:45 ARRIVO

PASSEGGIATA NON COMPETITIVA 6 km (1 giro) - Partenza ore 10:35 Piazza della Rinascita

Via Nicola Fabrizi (direzione Sud);

Via Ugo Foscolo;

Lungomare Matteotti (in direzione nord);

Via Muzii (fino a Via Regina Margherita);

Via Regina Margherita;

h 12:00 Piazza della Rinascita

GARE BAMBINI- Partenza ore 9:30 Piazza della Rinascita