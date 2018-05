Pattinaggio corsa su strada, Montesilvano ospita il campionato regionale

Per il secondo anno consecutivo Montesilvano ospita il campionato regionale di pattinaggio corsa su strada. La manifestazione, organizzata dall'Asd Centro sportivo pattinaggio di Pescara e patrocinata dal Comune di Montesilvano, si terrà domenica 13 maggio a partire dalle 9 in via D'Andrea. L'iniziativa, che ha valore di qualifica per i campionati nazionali della Federazione Italiana Sport Rotellistica, è aperta alle categorie giovanissimi, esordienti, ragazzi, allievi junior e senior e master, coinvolgendo atleti dai 7 anni fino agli over 30.

«Già nella sua prima edizione lo scorso anno - annuncia l'assessore allo sport Ottavio De Martinis – ha riscosso un grande successo e apprezzamento da parte del pubblico. La mattinata è anche un'occasione per i più piccoli di conoscere e avvicinarsi a questa disciplina sportiva. Il legame con la rotellistica si rinsalda ulteriormente, non solo per il rinnovo della manifestazione sul nostro territorio, ma anche perché proprio a Montesilvano, nelle scorse settimane è stata sottoscritta la convenzione"School and Skating", ovvero un protocollo tra Comitato Regionale F.I.S.R. Abruzzo, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Evolution Skating Dance, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Montesilvano Skating Academy e l'Istituto Comprensivo "Troiano Delfico" di Montesilvano, volto a far avvicinare i ragazzi allo sport . Attraverso questa convenzione un gruppo di esperti lavorerà al fianco del corpo docente, per trasmettere ai ragazzi l'importanza dei valori sportivi, quali l'impegno, il sacrificio e lo spirito di collaborazione e di squadra. Valori, perfettamente applicabili non solo nella pratica sportiva ma anche nelle attività quotidiane. L'auspicio è che, grazie al sostegno della F.I.S.R., siano sempre di più le occasioni di incontri tra giovani e le discipline sportive più diverse».

La gara di domenica, si svolgerà dalle 9 alle 13 circa, interesserà via D'Andrea in entrambe le corsie, nel tratto tra via Lussemburgo e via Aldo Moro e i tratti delle due strade che intersecano via D'Andrea. Le vie che ospiteranno il circuito resteranno chiuse al traffico dalle 7:30 alle 14.