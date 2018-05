A Montesilvano il 23 e 24 giugno l'International Beach Soccer

Una competizione di rilievo internazionale di altissimo spessore. Così Maurizio Iorio, presidente di Italia Beach Soccer ha presentato questa mattina in conferenza stampa gli International Beach Soccer che si terranno a Montesilvano.

Sabato 23 e domenica 24 giugno, nella spiaggia libera tra gli stabilimenti la Riviera e Rosa dei Venti, le rappresentative delle nazionali di Italia, Francia, Argentina e Brasile di sfideranno. Montesilvano entra così nell'importante circuito del Beach Soccer al fianco di città come Alicante, Acapulco, Rio de Janeiro, Saint - Tropez, Atene.

«Montesilvano è ormai sempre più una meta ambita per il turismo sportivo, settore sul quale stiamo investendo moltissimo - ha sottolineato l'assessore allo sport Ottavio De Martinis -. L'International Beach Soccer è una bellissima novità per la stagione estiva, che darà un grande risalto e sarà una eccellente opportunità di promozione del territorio».

«Come amministrazione comunale stiamo cercando di investire molto nel turismo sportivo - spiega il presidente della commissione sport Alessandro Pompei - perché convinti che manifestazioni come questa potranno portare ottimi risultati in termini di visibilità per il territorio. L'auspicio è questa, che è una manifestazione consolidata di carattere nazionale e internazionale che vedrà protagonisti del mondo calcio di livello, possa rappresentare solo l'inizio di una collaborazione duratura che dà prestigio al territorio».

All'evento oltre a vedere le sfide delle quattro nazionali, e la partecipazione di icone del calcio come Ivan Pellizzoli, Max Tonetto, Mirko Cudini, Gennaro Del Vecchio, Marco Del Vecchio, Angelo Di Livio e Mauro Esposito, quest'ultimo presente alla conferenza stampa di presentazione, verranno coinvolte le società sportive del territorio per dare vita a una serie di iniziative di intrattenimento collaterali.

«Gli International Beach Soccer - specifica la consigliera Angelita Palumbo - saranno una bellissima opportunità di far vedere ai nostri giovani la storia del calcio italiano, come esempio di sportività e fair play. Al tempo stesso sarà una occasione per mostrare la massima ospitalità di Montesilvano, ormai sempre più punto di riferimento per le manifestazioni sportive internazionali».