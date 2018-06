Si annuncia la 14° edizione del Trofeo Podistico San Salvo del Memorial “Dino Potalivo”, un appuntamento fisso nel programma agonistico abruzzese, che si svolgerà sabato prossimo dalle ore 17:00 nei pressi della Villa Comunale di San Salvo.

Alla conferenza, avvenuta negli uffici Metamer, erano presenti l’Amministratore Delegato Metamer, Nicola Fabrizio e il commendator Gennaro Strever, il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e l’Assessore allo sport, Tonino Marcello, il Presidente della Podistica San Salvo, Michele Colamarino.

Presente Egidio Scardapane, ideatore e responsabile di “Corrinsieme”, ormai alla 8° edizione:“Un’idea che diventa una manifestazione importante: una gara dove si corre con i ragazzi dell’A.R.D.A, i ragazzi portatori di handicap, una gara davvero bella, molto divertente, dove è possibile vedere la passione dei ragazzi”.

Metamer, da oltre 10 anni, è l’unico sponsor della manifestazione: “Per noi la la Podistica San Salvo lavora davvero bene, secondo i nostri stessi principi: la nostra ragion d’essere è la persona, al centro c’è la dignità e il rispetto della persona.” Metamer accompagna e valorizza tutto ciò che è cultura e valori: il Memorial di “Dino Potalivo” è un evento vicino ai valori di Metamer, con un valore aggiunto, la manifestazione di “Corrinsieme”, un fiore all’occhiello di un evento sportivo importante per la nostra comunità.

La parola passa al Commendador Gennaro Strever: "Metamer è presente a San Salvo dal 1981, da sempre ha contribuito a valorizzare la cittadina, ed è giusto che continui a farlo: noi abbiamo dato a San Salvo, ma abbiamo anche ricevuto”. Una giornata di festa per San Salvo, fatta di sport e di serenità.

Intervento anche per il Comune di San Salvo, rappresentati dal Sindaco Avv. Tiziana Magnacca e l’Assessore allo sport, Tonino Marcello: un ringraziamento dovuto all’organizzazione che ha fatto il necessario per far si che San Salvo vivesse una giornata di sport e di divertimento, di festa, all’insegna del sociale.

Il Presidente della Podistica San Salvo, Michele Colamarino, prende la parola riallacciandosi ai ringraziamenti fatti poco prima, “Metamer che ci supporta da tempo e l’Amministrazione Comunale”. La manifestazione sta riscontrando tantissime adesioni, un crescendo anno dopo anno: arrivano iscirzioni dal Molise, dalle Marche, dal Lazio, “Questo vuol dire che ci stanno conoscendo, stanno apprezzando al nostra gara, il nostro percorso, tutta l’organizzazione”.

Quest’anno due cambiamenti sul percorso: sarà ridotto, per accogliere le numerose richieste, e al contrario, per agevolare anche chi è poco allenato. Saranno presenti tutti confort e le comodità di cui l'atleta ha bisogno, in più una piccola sopresa musicale.

In ultimo, ma non meno importante, il fiore all'occhiello della gara competitiva: Corrinsieme. Egidio Scardapane, Vice-Presidente dell’A.R.D.A, ha illustrato la manifestazione di Corrinsieme, dedicata ai ragazzi portatori di handicap, che precederà la gara competitiva.

La gara competitiva è aperta a tutti, a chiunque voglia cimentarsi in questa corsa tra il verde della Villa Comunale e il Centro Storico.

Qui tutta la conferenza completa