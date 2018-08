Vicini all’ufficialità: l’Unibasket sceglie Lanciano per la sua C Gold!

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’Unibasket, il nuovo sodalizio nato dall’accordo tra Amatori, We’re e Pescara Basket, ha comunicato ufficialmente al Comune di Lanciano la volontà di disputare il campionato di serie C Gold nel capoluogo frentano.

L’amministrazione comunale ha già risposto con grande soddisfazione alla proposta dell’Unibasket, con la possibilità di riportare a Lanciano la grande pallacanestro, a quattro anni di distanza dall’ultima apparizione in DNB. Nel 2014 la squadra guidata da coachSalvemini con Martelli, Grosso, Polonara e compagni arrivò addirittura quarta in regular season, prima di dover rinunciare all’iscrizione nella stessa estate.

L’ufficialità è attesa subito dopo Ferragosto, quando tutte le società del territorio si incontreranno per strutturare nei dettagli l’anno sportivo 2018/19, ma possiamo già dirlo: le ambizioni dell’Unibasket divertiranno il pubblico di Lanciano. Nei prossimi giorni verrà annunciato, con qualche succosa novità, il roster a disposizione di coach Corà per un’annata importante per tutta l’area frentana, tradizionale zona di riferimento del progetto We’re Basket.