Podio pescarese ai campionati italiani di tiro rapido sportivo

Nella splendida cornice di Catania si sono svolti dal 13 al 16 settembre le finali del campionato italiano di tiro rapido sportivo. La parte del leone è stata fatta dal tiro a segno nazionale di Pescara capitanata del proprio presidente Ernesto Stalinieri che nell'importante occasione ha dichiarato:

grazie al prezioso lavoro d'equipe congiuntamente a tutto il consiglio direttivo sono stati raggiunti i risultati.

la magnificenza è stata storicamente rivelata da Loris Speranza dipendente Fater e pugile dilettante presso la palestra Fight Club, dall'ag.sc. Di Nicolantonio Alfonso in forza al corpo di Polizia Municipale di Pescara, rispettivamente campione e vice campione italiano. Rifuge di splendore anche il piazzamento dell'ag.sc. Carla Di Girolamo anch'essa appartenente al comando di Pascara che si è ben distinta nella categoria femminile.

Ringraziamenti particolari vengono espressi da parte dei tre atleti nei confronti del loro allenatore il pluricampione di tiro dinamico Giulio Del Rosario che si occupa della loro formazione sportiva. Ringraziamenti d'obbligo al signor sindaco avv. Marco Alessandrini e al comandante Dott. Carlo Magitti che, nell'incontro prima della finale hanno elogiato tutta la squadra del poligono di Pescara per i risultati ottenuti durante il campionato.

In sinergia con l'obiettivo raggiunto emerge la grande disponibilità offerta dalla palestra colosseum per la parte inerente la preparazione attletica. È inutile affermare che l'ascesa dei nostri campioni non si esaurisce con le medaglie vinte ai campionati italiani di tiro rapido sportivo, che vestono i colori delle armi Tanfoglio, un ditta che produce postole sportive e da difesa