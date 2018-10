Vince la pioggia fra Padova e Pescara

Alle 21:45, dopo oltre cinque ore di pioggia battente, la partita fra Padova e Delfino Pescara è stata definitivamente rinviata. Anche la seconda ricognizione dell’arbitro con i rispettivi capitani, dopo la prima delle 20:50, ha confermato che la palla non rimbalzava praticamente in tutte le zone del campo. Il nuovo manto erboso, ancora “impacchettato”, per utilizzare un termine tecnico-specifico, non è riuscito a drenare la tanta acqua piovuta. Si proverà a recuperarla già domani pomeriggio alle ore 17:30, diversamente una possibile data prospettata sarebbe quella del 13 ottobre, in occasione della sosta per le Nazionali, sempre che le società diano il consenso, alla luce delle possibili convocazioni di alcuni titolari. Sfuma così, almeno per stasera, il sogno di vedere i biancazzurri, solitari, in testa alla graduatoria.

Posticipo della sesta giornata di campionato per la stagione di Lega B 2018/2019. Temperatura di circa 12° allo Stadio Euganeo, umidità percepita al 96%, pioggia insistente. Avrebbe arbitrato Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Le formazioni si sarebbero così schierate al calcio d’inizio delle ore 21:

Il Padova di Pierpaolo Bisoli si sarebbe disposto con un 3-4-1-2, che avrebbe previsto Merelli in porta, Cappelletti, Capelli e Trevisan sulla linea difensiva, Mazzocco, Broh, Contessa e Pulzetti a centrocampo, Clemenza sulla trequarti, Mandorlini e Bonazzoli in attacco.

Il Pescara di Bepi Pillon si sarebbe invece presentato con il solito 4-3-3 iniziale, con in porta Fiorillo, poi Balzano, Gravillon, Campagnaro e Del Grosso difensori, Memushaj, Brugman e Machin i centrocampisti, Mancuso, Marras e Antonucci gli attaccanti.