Basket: Giovedì non si gioca. Il Lamezia non si presenterà per protesta

Rumors confermati: Il Pala Aterno Gas&Power di Pescara non potrà salutare il ritorno tra le mura amiche dell'Unibasket Amatori dopo le due trasferte consecutive.

La partita tra i padroni di casa e il Basketball Lamezia, in programma giovedì sera, infatti, non si disputerà: gli ospiti hanno già annunciato che non si presenteranno all'appuntamento, in segno di protesta contro le istituzioni locali.

Con un comunicato stampa, i calabresi hanno annunciato questa clamorosa decisione, per dare risalto alla spiacevole situazione che stanno vivendo: alle società sportive della città, infatti, non è concesso utilizzare nè il Palasparti, nè gli altri impianti della città.

Il Basketball Lamezia ha disputato le sue gare casalinghe prima a Reggio Calabria e poi a Catanzaro, con un evidente danno sia sportivo che economico. Il club non esclude decisioni più drastiche, come il ritiro del campionato.

Pescara, suo malgrado, sarà così costretta a saltare l'appuntamento con i propri tifosi e prepararsi alla terza trasferta consecutiva, in casa della corazzata San Severo, prevista per domenica 28. I ragazzi del presidente Di Fabio, così, torneranno davanti al proprio pubblico addirittura il 4 novembre, a quasi un mese di distanza dal bel successo contro la Frata Nardò.

Chi avesse fame di pallacanestro, potrà sostenere l'Under 18 Eccellenza, che martedì 23 ottobre alle ore 19:30 sfiderà il casa, al Pala Aterno Gas&Power, i corregionali dei Roseto Sharks.