Medaglia d'oro di Pickleball, premiata a Montesilvano Bruna D'Albenzio

Con questa motivazione il sindaco Francesco Maragno, insieme agli assessori Ottavio De Martinis e Deborah Comardi ha consegnato questa mattina una targa di riconoscimento a Bruna D'Albenzio. Atleta montesilvanese e coach di tennis, Bruna D'Albenzio lo scorso settembre ha conquistato la medaglia d'oro del torneo internazionale di Pickleball di Madrid. Vincendo 6 partite su 6 nell'individuale del livello 4.5 e 5, ossia il livello dei professionisti, Bruna è salita sul podio più alto. Un legame quello di Bruna con questo speciale sport, a metà strada tra tennis, badminton e ping pong, iniziato proprio a Montesilvano che nello scorso luglio ha ospitato al Pala Dean Martin la Bainbridge Cup, il Campionato mondiale di Pickleball. Proprio i successi ottenuti a Madrid sono valsi alla D'Albenzio un contratto con il Gamma Team. A luglio la sportiva parteciperà alla Bainbridge Cup che si svolgerà in Germania, ma prima ancora ad aprile agli Indian Wells e all'Us Open.

«Successi come quelli di Bruna D'Albenzio - sottolinea il sindaco Francesco Maragno - diventano successi per la città stessa, sulla quale si accendono i riflettori dello sport internazionale. Bruna ci ha dato in più di una occasione prova del suo impegno e del suo amore per lo sport, in qualità di coach attraverso i traguardi ottenuti dalla sua allieva Daria Giansante. Oggi lo fa come atleta professionista, peraltro ottenendo le più importanti medaglie in pochissimo tempo. A lei facciamo i migliori auguri, certi che i successi saranno sempre più importanti e significativi».