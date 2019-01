Trofeo San Sebastiano 2019, pronta la diciannovesima edizione

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Torna puntuale il Trofeo San Sebastiano, il torneo di calcio a 5 organizzato da ben 19 anni dal gruppo sportivo della Polizia Municipale di Montesilvano, presieduto da Roberto Marzoli, in onore del Santo Protettore dei Vigili Urbani. Fino al 20 gennaio al PalaRoma scenderanno in campo le squadre rappresentative di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale, oltre ovviamente alla solidarietà, cuore dell'iniziativa.

La manifestazione è stata presentata questa mattina dall'assessore alla Polizia Locale Valter Cozzi, da Lino Tomaiuolo vice commissario della Polizia di Stato, Andrea Alteri tenente della Guardia di Finanza, Piergiorgio Capuano maresciallo capo dei Carabinieri e Nicolino Casale comandante della Polizia Locale.

La manifestazione si è aperta con il ricordo e la consegna di una targa alla memoria di Sergio D'Alonzo, il vigile del comando di Montesilvano scomparso prematuramente lo scorso 16 dicembre. «Una manifestazione non arriva alla diciannovesima edizione – ha affermato l'assessore Valter Cozzi - per caso, ma grazie all'impegno e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. Voglio ringraziare il coordinatore dell'iniziativa, Roberto Marzoli, uomo del fare di questa cerimonia e dei numerosi progetti di solidarietà che il gruppo sportivo porta avanti e tutti i vigili per l'azione costante a tutela del territorio».

«La sinergia che abbiamo riscontrato in questo ultimo anno con le altre forze dell'ordine - afferma il tenente Nicolino Casale - con questo torneo si trasferisce anche sul campo».

Tutti concordi i rappresentanti delle altre forze dell'Ordine nel sottolineare l'importanza della solidarietà di questa manifestazione, unica vincitrice certa dell'iniziativa. Nel corso del torneo infatti verranno raccolti fondi che verranno destinati ad un'associazione del territorio. Proseguirà anche la raccolta di alimenti, iniziata nel corso della Befana del Vigile che anche quest'anno ha visto gli operatori della polizia locale con un gazebo allestito di fronte l'Oasi di Montesilvano nei giorni dell'Epifania. Nei primi 18 anni, sono state raccolte 170 tonnellate di derrate alimentari e devoluti ben 78.000 euro ad associazioni no profit.

Le partite:

Mercoledì 16 gennaio

Ore 17:00 Polizia di Stato vs Guardia di Finanza

Ore 18:30 Guardia di Finanza vs Polizia Locale

Giovedì 17 gennaio

Ore 17:00 Guardia di Finanza vs Carabinieri

Ore 18:30 Polizia di Stato vs Polizia Locale

Venerdì 18 gennaio

Ore 17:00 Polizia di Stato vs Guardia di Finanza

Ore 18:30 Carabinieri vs Polizia Locale

Sabato 19 gennaio

Ore 17:00 Finale 3° e 4° posto

Ore 18:30 Finale 1° e 2° posto