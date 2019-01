Montesilvano, il trofeo San Sebastiano 2019 va alla Polizia locale di Montesilvano

Si è conclusa con la vittoria del gruppo sportivo della Polizia Locale di Montesilvano la diciannovesima edizione del Trofeo San Sebastiano, il torneo di solidarietà organizzato dal comando montesilvanese che si è svolto dal 16 al 19 gennaio al PalaRoma e che ha visto scendere in campo le squadre rappresentative di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri.

Con quattro partite su quattro, i vigili sono saliti sul podio, seguiti da Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Sempre Montesilvano ha conquistato anche altri due titoli: quello di capocannoniere assegnato a Francesco Bonanni, con otto gol, e quello per la miglior difesa. La coppa disciplina, invece, è stata assegnata alla Guardia di Finanza.

«Vera vincitrice - afferma l'assessore alla Polizia Locale, Valter Cozzi - ovviamente è la solidarietà. Il Trofeo San Sebastiano, infatti, ogni anno rinnova l'impegno per il sociale che ha visto il comando dei vigili sempre in prima linea. Il Torneo, oltre ovviamente a rappresentare un momento di festa per la città, è un'occasione per raccogliere fondi che nelle prossime settimane verranno destinati ad un'associazione del territorio, per supportarla nella sua attività in favore delle persone in difficoltà».