Montesilvano, meno 10 alla mezza maratona sul chilometro lanciato

«Una gara dalla doppia valenza: quella sportiva, data la difficoltà del percorso che si sviluppa in pianura e in collina e quella turistica, perché dà l'opportunità a chi partecipa non solo di correre e di mettersi in gioco ma anche di riscoprire le bellezze del nostro territorio».

E' con queste parole che il vicesindaco e assessore allo sport, Ottavio De Martinis, annuncia la gara "21.097 metri sul chilometro lanciato" organizzata dal Comune di Montesilvano in collaborazione con l'associazione sportiva dilettantistica "Bersaglieri in Corsa", che tornerà per la sua quarta edizione, domenica 17 marzo.

Gli atleti o i semplici appassionati, a partire dalle 9:15, potranno scegliere tra tre diverse competizioni: quella da 21 km; quella da 8 che si percorrerà sul lungomare (per due giri), oppure "Corro con il mio papà", una passeggiata ludico - motoria.

«Novità di questa edizione - specifica una degli organizzatori, Milva Monticelli - è questa passeggiata che abbiamo voluto organizzare in concomitanza con la festa del papà. Si tratta di una camminata aperta a tutte le età per trascorrere qualche ora insieme. L'auspicio è che questa iniziativa venga sempre più vista come un momento di festa per tutta Montesilvano e che i cittadini, anche i non sportivi, partecipino attivamente».

Per la gara "Corro con il mio papà", verranno premiate la coppia la cui somma delle età risulti la più giovane tra i partecipanti, quella più matura e quella che avrà percorso più chilometri e in caso di parità la migliore prestazione.

«Quando abbiamo ideato questa manifestazione - ricorda Domenico Martellotta dell'organizzazione - lo abbiamo fatto per mostrare il territorio a più persone possibili. E' per questo che abbiamo pensato ad un circuito che coinvolgesse mare e monti, impegnativo sicuramente da un punto di vista tecnico, perché mette in gioco le capacità gestionali del corridore, ma anche variegato paesaggisticamente».

Nella scorsa edizione sono stati circa 700 i corridori partecipanti e provenienti anche da fuori regione, come Marche, Lazio e Puglia.

Le iscrizioni alla gara dei 21 km sono aperte fino al 13 marzo, mentre quelle alla gara da 8 e alla passeggiata padri/figli sono aperte fino al 17 marzo e sarà possibile farle al quartier generale della gara, nell'area antistante il Pala Dean Martin.

«Quest'anno - annuncia il ten. Nicolino Casale, della Polizia Locale di Montesilvano - abbiamo fatto alcune modifiche al percorso, per diminuire al massimo i disagi alla circolazione e per tutelare al meglio la sicurezza dei corridori».

La gara comincerà alle 9:15. Il percorso interessato dalla gara chiuderà al traffico, complessivamente, nella fascia oraria tra le 8:30 e le 11:30, ma le strade verranno riaperte man mano che passeranno gli atleti.

Il percorso di 21 km:

Pala Dean Martin, via Aldo Moro, viale Europa, via Spaventa, viale d'Annunzio, via Vestina fino al ponte dell'autostrada dove si svolta a sinistra (chiuso al traffico nella sola direzione mare monti). Si procede su strada comunale San Paolo, via Valler ROsa, contrada Collevento, via Togliatti, piazza Galli, via Vittorio Emanuele II, piazza Luigi Calabvresi, via Togliatti, strada tangenziale di Pescara SS 714, via San Gottardo, via Chiarini, via Verrotti, via Silvio Spaventa, viale Europa, via Aldo Moro e Pala Dean Martin.