Un 2019 ricco di competizioni per la sezione pescarese della Lega Navale

“Una barca è più sicura nel porto, ma non è questo lo scopo per il quale è stata costruita”.

Questa frase di Paulo Coelho è la perfetta sintesi dell’esordio della stagione agonistica 2019 per la Lega Navale Italiana di Pescara. Sono infatti tante le gare che stanno impegnando ragazzi e adulti della storica società pescarese.

Ad inaugurare la stagione agonistica sono stati i giovani atleti dell’Optimist, la barca a vela giovanile per eccellenza, e quelli del Laser 4.7, deriva propedeutica alle categorie Olimpiche Standard e Radial, che nei mesi di febbraio e marzo hanno già regatato a Napoli, Andora, Ragusa e Valencia. A fine marzo i più piccoli stanno per partecipare all’importante Selezione Interzonale di Bari, tappa importante per aggiudicarsi gli Europei e i Mondiali che si svolgeranno in Francia e ad Antigua.

Aprile vedrà gli Optimist impegnati sul Lago di Garda per il celebre Meeting, regata da oltre mille imbarcazioni, i Laser, invece, parteciperanno alla terza tappa dell’Italia Cup a Livorno. Nel frattempo iniziano anche le regate d’altura: gli adulti gareggeranno alla Lunga Bolina, partendo da Riva di Traiano e destreggiandosi tra l’Isola del Giglio e l’Argentario.

Barche d’altura coinvolte anche a maggio, con due regate in Inghilterra (Cowes Cervantes Race e Mith of Malham), la Capri Sailing Week e la 151 Miglia in Toscana.

Regate internazionali per la classe Laser nello stesso mese, con l’Europa Cup di Torbole e il Campionato Europeo a Hyeres in Francia. A seguire impegni a Gallipoli e Termoli per la squadra Optimist.

Al via la stagione anche per i Catamarani F18 con l’Italia Cup del 11 e 12 Maggio, organizzata proprio dalla Lega Navale di Pescara. Scendono in acqua anche le canoe SurfSki con la All Wave Cup di Talamone.

Giugno segna l’inizio dei giochi per gli Snipe impegnati a Caldonazzo con il Campionato Tedesco Open e l’Italia Cup di Bracciano, per i Fly junior e i Contender al campionato italiano a Bracciano. I catamarani regateranno ad Anzio e Punta Ala, per terminare il mese con l’importantissimo Campionato Mondiale in Spagna. Per le barche d’altura la Giraglia in Corsica e la Morgan Cup a New York. Per i Laser trasferta all’Italia Cup di Civitanova.

Luglio vedrà impegnati soprattutto i più grandi nelle regate, i giovani dell’Optimist, però, parteciperanno al campionato di classe a Ravenna.

Per gli Snipe campionato europeo Master in Spagna e campionato nazionale a Monfalcone. Mondiale a Porto San Giorgio per i Fly Junior. Regata siciliana per l’altura, impegnata nella 5 fari con partenza da Palermo.

Ad Agosto impegni importanti per la classe Laser con il campionato di distretto ad Ostia, il Mondiale a Kingston in Canada e il campionato italiano Under 16 a Reggio Calabria, dove saranno di scena anche gli Optimist. Classe Snipe alle prese con la regata inglese Fastent Race e il campionato italiano master a Rimini.

A Settembre Italiano a Calambrone per gli F18, a Punta Ala per i Contender. Ohana Man Cup a Cagliari per le canoe SurfSki, mentre i giovanissimi dell’Optimist sono a Reggio Calabria per la Coppa Primavela e in Sardegna per l’ultima tappa Kinder dell’anno. A questi impegni si aggiungono i raduni, gli allenamenti con le nazionali e le gare a livello regionale.

“Partecipare a tante regate fa crescere dal punto di vista tecnico e umano. Confrontarsi, giocare e gareggiare con avversari provenienti da tutto il mondo incrementa il bagaglio culturale di tutti noi”, dichiara Sergio Dainese, allenatore della squadra Optimist.