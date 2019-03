Pallanuoto: scontro al vertice tra Pescara e Perugia

Solo tre punti dividono la Pallanuoto Sportlife e il Perugia e sabato alle 15.30 al Pala Pallanuoto di Pescara finalmente lo scontro tra Titani per accaparrarsi la prima posizione in graduatoria nel campionato di serie C.

Sarà una partita difficile, lo sanno bene gli atleti di mister Mammarella che a parte la debacle della seconda giornata contro il Tolentino stanno conducendo un campionato strabiliante: " Sabato affronteremo la prima della classe – spiega Francesco Mammarella -, senza alcun timore reverenziale, con il dovuto rispetto per un avversario di caratura superiore, ma consapevoli anche delle nostre forze. Siamo due squadre molto giovani, sebbene loro sicuramente sfruttano l'esperienza del saliscendi tra le categorie. Noi veniamo dalla bella prova di Osimo dove abbiamo saputo soffrire e riportare a casa una vittoria in un campo difficile, e ora dobbiamo fare un passo importante se vogliamo cercare di fare i punti in casa nostra contro la favorita del girone, ma sono sicuro che i miei ragazzi ce la metteranno tutta".

La squadra di Mammarella è una neopromossa composta soprattutto da ragazzi under 20 con un paio d'innesti over, costruita passo passo da questa estate: "Per ora sono abbastanza soddisfatto per l'andamento del campionato spero che sabato sia una bella partita e per questo invito tifosi e appassionati a sostenerci".