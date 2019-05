Finale play off a portata di mano, il Pescara ci crede

Buon pari, a reti bianche, per il Pescara al Bentegodi contro il Verona nella gara di andata della semifinale play off.

Domenica sera, alle 21, il ritorno allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Basterà un pari ai biancazzurri di Pillon per staccare il biglietto per la finalissima che mette in palio la Serie A.

Il commento dell'allenatore ai microfoni di pescaracalcio.com