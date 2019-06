Zauri si presenta: "Pescara scelta di cuore. Voglio una squadra che sappia imporre il gioco"

Presentazione ufficiale, nel corso di una conferenza stampa allo stabilimento balneare 'Belvedere', di Luciano Zauri, neo allenatore del Pescara, 'salito di grado' dalla Primavera biancazzurra alla prima squadra.

Classe 1978, abruzzese originario di Pescina, è reduce dalla vittoria del campionato Primavera 2 alla guida dei giovani biancazzurri. Per lui, quella nella stagione 2019/2020 sarà la prima esperienza al timone di una squadra professionistica, successore di Bepi Pillon scelto dalla dirigenza del club e, in particolare, dal presidente Daniele Sebastiani.

Proprio Sebastiani ha aperto l'incontro di presentazione, al tavolo con lo stesso Zauri ed i direttori Repetto e Bocchetti. "Prima di tutto voglio ringraziare Pillon. Per quel che riguarda Zauri, diamo la squadra in mano ad una persona di calcio, come giocatore e che ha l’esperienza per allenare la prima squadra dopo i successi con la Primavera”.

Poi Zauri: “Anche io voglio ringraziare Pillon per l’ottimo rapporto che ci ha legato. Per me è una scelta di cuore, una grande emozione e insieme una prova importante. Vogliamo e pensiamo di potere fare bene insieme a tutti lo staff. Non ho la bacchetta magica anche perché Pescara ha visto fior di allenatori. Io voglio una squadra che sappia imporre il proprio gioco. Il mercato? Sappiamo di dovere intervenire e sappiamo che ci sono nostri giocatori che hanno richieste. Allenare i grandi non mi spaventa anzi è uno stimolo in più".

