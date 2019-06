A Caramanico domenica parte la gara ciclistica di gran fondo Blockhaus Marathon

Si tratta di una delle competizioni ciclistiche di gran fondo attualmente fra le più impegnative d'Italia che raggiungerà sulla Maiella, la montagna madre, le rampe del Blockhaus, non una semplice salita, ma un luogo di pellegrinaggio dove il misticismo della montagna sacra incrocia la fatica, su cui nel 1967, si consacra, grazie a una brillante idea di Vincenzo Torriani (patron del Giro d'Italia e presidente dell'Associazione Organizzatori Corse Ciclistiche), il mito delle due ruote del belga Eddy Merckx.

Lo slogan dell'evento è "Utique Futurae", cioé "Natural-mente Futuro".

"Queste due parole - come spiega Carmine Marulli sul sito ufficiale dell'evento - hanno il piacere di esprimere il concetto che è alla base del programma di "Extreme Team", e della gran fondo "Blockhaus Marathon. Tutto nasce dalla “ossessione” di valorizzare il nostro “mondo” - ha continuato Carmine Marulli - con una chiave di lettura diversa, capace di veicolare nuove energie , grandi idee, vera passione, un turismo diverso che faccia vivere all'utente l'intimità della nostra terra. Valorizzare l'intelletto, incentivare il turismo, creare indotto economico ed occupazione, usando il settore dello sport per creare eventi di caratura nazionale prima ed internazionale poi. Un progetto unico nel suo genere, globale da un punto di vista sportivo, economico, culturale, sostenibile, in armonia con l'ambiente, che faccia scuola tra i giovani,un nuovo modo di intendere il territorio.

"Blockhaus Marathon" - ha concluso Carmine Marulli - è la manifestazione regina del nostro progetto,che ha dato il via alla creazione di pacchetti turistici che usino tale evento, come volano per far conoscere alle centinaia di migliaia di appassionati del settore, l'intera offerta turistica progettata e già realizzata. Siamo all'inizio di una grande storia,che darà un nuovo impulso economico all'intero comprensorio dell' itinerario della gara"