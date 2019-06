Pallamano, l'Abruzzo Team master vince il “RoMaster”

Nello splendido impianto romano Tolive Sport Center di via Aristide Leonori una formazione abruzzese master (atleti con più di quarant’anni di età) grazie all’organizzazionetecnica dell’ex campione teramano Franco Chionchio, dal vicepresidente della società angolana di pallamano Enio Remigio e dal tecnico pescarese Dino Nebuloso, ha partecipato al “RoMaster” affrontando tre squadre laziali, la Trionfale, Roma Handball e Team Friend.

Nell’esordio di domenica mattina il nostro Team Abruzzoaffronta la Trionfale imponendosicon il risultato di 7-4, buone le prove del portiere Cuccinieri di Guardiagrele e Natale di Città Sant’Angelo, nella seconda partita il Team Friend resiste solo il primo tempo, poi nel secondo Limongelli e Di Giacinto di Teramo ed il croato-angolanoMatkovicpiegano le residue resistenze degli avversari, chiudendo con un rotondo14-9.

Pausa pranzo e alle 15 si torna subito in campocontro Roma Handball, la formazione più quotata, mala formazione abruzzeseè ben motivata e consapevole delle proprie forzedomina l’intero. Negli ultimi minuti di gioco grazie ad una serie innumerevoli di errori arbitrali la Roma Handballraggiunge il pari chiudendo con un onorevole 8-8, tra le proteste degli abruzzesi che si vedono “scippare” la terza vittoria.

Buone le prove degli aquilani Di Stefano, Blair, De Sanctis, Tullje dal pescarese Pazienza. Miglior giocatore del torneo sicuramente il tunisino-pescarese Kabtniuna tenuta di campo invidiabile ed una forma strepitosa.

Torneo chiuso da imbattuta e con ampi margini di miglioramento per l’Abruzzo Team e che grazie ai risultati acquisiti sul campo romano danno il là per ritrovarsi da qui a breve per strutturare permanentemente la squadra e prepararsi adeguatamenteper una eventuale partecipazione ai campionati europei master 2020 di Omis (Croazia).