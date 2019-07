Ritiro biancazzurro: il Pescara sarà di nuovo a Palena

A causa delle cattive condizioni meteo del mese di maggio ed anche per una ritardata programmazione degli interventi, il campo principale di Lucoli, dove avrebbe dovuto iniziare la preparazione estiva il Pescara di mister Luciano Zauri, non è ancora in condizioni adeguate per garantire un ottimale svolgimento delle sedute.

Pertanto, il Presidente Daniele Sebastiani non ha voluto correre rischi ed ha subito deciso per spostare il ritiro a Palena nel piccolo centro della comunità montana Aventino-medio Sangro, che ha già molto ben ospitato il Delfino negli ultimi anni, dove la squadra lavorerà dal 14 al 24 di luglio.

I biancazzurri si ritroveranno per il pre ritiro a Pescara dall'8 al 14 luglio per poi partire alla volta di Palena.