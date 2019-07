Campionato Italiano Beach Volley: tra le protagoniste una giovanissima abruzzese

Beach Volley, campionato italiano assoluto. C’è anche un abruzzese tra le protagoniste. Si tratta della 19enne, Mhairi Palombino. Alta 175 cm Mhairi si è avvicinata alla pallavolo fin da piccola, per poi scoprire la sua vera passione: il beach volley. Pallavolista duttile dal braccio pesante e dallo spiccato atletismo con una notevole esplosività. Nel suo curriculum: Gioventù Sambuceto, dove ha giocato come centrale, e Pescara 3, dove invece è stata preferita come attaccante di banda. Lo scorso anno era nella rappresentativa del Quattro Vele Pescara. Da quest’anno è iniziata questa avventura nel campionato italiano con risultati molto positivi. La pescarese, in coppia con Sara Speziali, si è già aggiudicata la medaglia di bronzo nella categoria Under 21 con la maglia della Urban Beach Volleyrò, nella tappa di Formia dello scorso 20-21 giugno. Nella tappa odierna di Cirò Marina si è invece fermata ai quarti di finale, ma la sua scalata alla classifica individuale italiana prosegue. Ci sono ancora la tappe di Palinuro (2 agosto), Caorle (23 agosto) e Catania (23 agosto). Attualmente è in 19esima posizione (237.50 punti) su 227 partecipanti.