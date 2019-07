Brugman saluta il Pescara, va al Parma di D'Aversa in Serie A

Gaston Brugman lascia il Pescara dopo 5 stagioni e mezza.

Centrocampista di qualità, approda al Parma del mister pescarese Roberto D'Aversa, in Serie A.

Per lui in campionato, col club biancazzurro, un totale di 153 presenze ( di cui 27 nella massima serie ) e 18 gol realizzati.

Nell'ambito dell'operazione di mercato con i ducali, arriva alla corte di Luciano Zauri l’attaccante italobrasiliano Matteo Brunori, classe ’94, lo scorso anno autore di 17 gol tra campionato e play off nell’Arezzo in C.