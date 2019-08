Pescara Basket ha fatto richiesta di ammissione in C GOLD

La società del presidente Luca Di Censo si è ufficialmente proposta per raccogliere il testimone della pallacanestro pescarese ed è pronta a partecipare al prossimo campionato di serie C Gold, occupando, eventualmente, quel posto in griglia che dovrebbe essere lasciato libero da Campli.

Queste le parole del numero 1 della società biancazzurra: “prima di motivare questa scelta, voglio innanzitutto fare il nostro sincero in bocca al lupo a Campli, società che attualmente non è stata ammessa al prossimo campionato. Noi abbiamo il massimo rispetto per loro e gli auguriamo, ovviamente, di risolvere positivamente la loro situazione.

Fatta questa doverosa premessa, posso ufficializzare che abbiamo presentato formalmente una richiesta di ammissione per partecipare al prossimo campionato di C Gold. Se, malauguratamente, Campli dovesse essere esclusa, noi saremmo pronti a recitare la nostra parte.

Perché questa decisione? Innanzitutto, per la nostra storia sportiva: se la nostra società ha sempre un occhio di riguardo per l’attività giovanile, non possiamo affatto dimenticare gli ottimi risultati che abbiamo ottenuto tra i senior. Abbiamo vinto due volte la serie D, siamo arrivati due volte in finale in C2, una volta vincendo e una volta perdendo. Ci siamo salvati sia in C1 che in C Silver. Come tutti sanno, negli ultimi anni abbiamo costruito progetti importanti con altre squadre del territorio e ci siamo specificatamente concentrati sui campionati giovanili, anche a livello nazionale. Ora, con l’esclusione dell’Amatori dalla serie A2, non vogliamo e non possiamo lasciar cadere il testimone della pallacanestro cittadina e crediamo di avere i titoli e l’esperienza per rilanciare la nostra attività seniores.

In tanti, in città, ci hanno espressamente chiesto di non disperdere l’entusiasmo e l’affetto verso questo sport. Ad oggi abbiamo già ottenuto il sostegno di oltre 15 partner, che presenteremo nelle prossime settimane, e molti dei nostri sostenitori storici hanno manifestato la volontà di rilanciare il loro impegno economico per una nuova avventura in serie C Gold. Noi siamo già pronti.

Abbiamo già scelto il nostro nuovo allenatore, che sarà con noi a prescindere dalla categoria. Lo annunceremo nei prossimi giorni. Ovviamente, se parteciperemo alla serie C Gold lo faremo, come detto, per entusiasmare presto il pubblico di Pescara e dunque presenteremo una squadra ambiziosa, che vorrà competere per la vetta. Abbiamo già avviato diverse trattative importanti. Inutile specificare che, assieme all’attività seniores, punteremo tantissimo anche sull’attività giovanile, da sempre nostro marchio di fabbrica, che ci permette di cimentarci, ogni anno, contro le migliori squadre d’Italia”.