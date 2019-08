L'Under 18 della Pescara Basket iscritta al Campionato Nazionale Giovanile

L'Under 18 della Pescara Basket è regolarmente iscritta al Campionato Nazionale Giovanile Under 18 ed è pronta a rappresentare la città in un girone che vede coinvolte tantissime piazze importanti della pallacanestro italiana, tra cui la Virtus Bologna, la Fortitudo, Pesaro e Reggio Emilia.

Due i derby abruzzesi, contro i Roseto Sharks e l'Unibasket Lanciano.

Alla guida della squadra biancazzurra c'è Fabio Di Tommaso, Referente Tecnico Territoriale dell'Abruzzo e Responsabile Tecnico della Pescara Basket, punto di riferimento assoluto per il settore giovanile della squadra pescarese. Di Tommaso quest'anno sarà a capo dei gruppi Under 18 e Under 16. Con lui uno staff di alto livello, con De Florio come primo assistente, Baldonieri preparatore fisico e Di Francesco come fisioterapista.

Il campionato inizia il 30 settembre con la trasferta contro la Pallacanestro Reggiana. Primo match casalingo martedì 8 ottobre alle ore 20:00 contro Imola. Alla quinta giornata la sfida in trasferta alla Virtus Bologna e martedì 12 novembre il derby contro Roseto. Il martedì sera dunque Pescara Basket offrirà al pubblico pescarese la possibilità di vedere alcuni tra i settori giovanili migliori d'Italia.