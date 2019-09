'Trofeo Matteotti': riflettori accesi su una delle 'classiche' del ciclismo italiano

Nella Sala d’Annunzio dell’Aurum di Pescara si è aperto ufficialmente il 72° Trofeo Matteotti.

A fare gli onori di casa il presidente dell’U.C. Fernando Perna Daniele Sebastiani e il direttore tenico Stefano Giuliani, quest’ultimo ha illustrato il percorso e i partecipanti.

Per il secondo anno consecutivo la classica abruzzese - in programma domenica 22 settembre - è abbinata al Memorial Pantani, che si svolgerà sabato 21 a Cesenatico, il giorno dopo toccherà al Trofeo Matteotti, una delle corse più longeve d’Italia. Confermato il tracciato di 15 km, con partenza e arrivo da piazza Duca degli Abruzzi, da ripetere 13 volte per un totale di 195 km.

L’altimetria presenta tratti mossi in cui i corridori tenteranno di fare la differenza, sfruttando i 150 metri di dislivello a tornata, che nel complesso diventano 1950 metri alla conclusione della corsa. Impegnativo anche lo strappo verso Montesilvano Colle, che presenta 800 metri al 6,6% fino a 6,5 km dalla conclusione, meno dura invece la scalata di Colle Caprino (2,6 km al 4%) che offre la possibilità di fare la differenza, appare invece decisivo lo strappo di via Tiberi (600 metri al 7%). Tra le novità più importanti in questa edizione del Trofeo Matteotti l’ingresso di un main sponsor di prestigio come Acqua&Sapone, marchio da sempre legato al mondo del ciclismo.

Ai nastri di partenza del circuito di piazza Duca, ci saranno 23 team e 150 corridori: la nazionale italiana, Astana, Education First, Movistar, Dimension Data, Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani Csf, Neri Selle Italia Ktm, Nippo Vini Fantini Faizanè, Vital Concept, Gazprom Rusvelo, Total Direct Energie, Wanty Groupe Gobert, Caja Rural-Seguros Rga, Delko Marseille Provence, Giotti Victoria, Team Colpack, Beltrami Tsa Hopplà Petroli Firenze, Sangemini Trevigiani Mg.Kvis, Biesse Carrera, Amore &Vita, D’Amico Um Tools, Meridiana e Ccc Development. Tra i nomi di spicco figurano Mikel Landa, Davide Formolo, Giacomo Nizzolo e Sonny Colbrelli, mentre gli abruzzesi in gara sono Matteo Rabottini, Emanuele Onesti e Antonio Di Sante. Nella pattuglia azzurra ci sarà anche il teatino Giulio Ciccone, chiamato dal ct Davide Cassani, dopo l’ottima prova nel Tour de France. Assente Dario Cataldo, reduce dalla Vuelta di Spagna.

Stefano Giuliani, direttore tecnico del Trofeo Matteotti, si sta preparando da tempo all’appuntamento: “La gara quest’anno si svolgerà alla vigilia del Mondiale di ciclismo, in programma domenica 29. Avremo corridori di grandi qualità e questa sarà un’edizione che lascerà il segno”.