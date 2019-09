Un pari per il Pescara: Memushaj riacciuffa l'Entella

Primo pari stagionale per il Pescara in B 2019/2020.

Termina 1-1 la gara giocata allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia contro la capolista Entella.

Dopo un primo tempo avaro di grandi emozioni, con gli ospiti a chiuderlo in vantaggio grazie a Schenetti, la partita sale di tono nella ripresa, soprattutto grazie alla reazione dei padroni di casa. E' Memushaj, con una magistrale punizione, a firmare il pareggio.

Martedì, per il turno infrasettimanale, si torne in campo: i biancazzurri di Zauri saranno di scena in trasferta con il Cittadella.

LA CLASSIFICA DI SERIE B (oggi si gioca il posticipo Trapani-Salernitana): Benevento, Entella 10, Ascoli 9, Pisa, Perugia, Empoli 8, Pescara 7, Pordenone, Salernitana, Cremonese 6, Chievo, Crotone 5, Spezia, Venezia, Frosinone 4, Livorno, Cittadella 3, Cosenza, Juve Stabia 1, Trapani 0

