Il Cittadella fa male al Pescara, biancazzurri ko

Il Cittadella si conferma 'bestia nera' per il Pescara.

Trasferta a mani vuote per la truppa di mister Luciano Zauri, sconfitta con il punteggio di 2-1 in terra veneta, nel turno infrasettimanale di martedì 24 settembre.

A realizzare la rete del momentaneo 1-1, ad inizio ripresa, è stato Machin, il migliore della squadra.

Venerdì sera, all'Adriatico, i biancazzurri torneranno in campo per sfidare in anticipo il Crotone.

foto da pescaracalcio.com