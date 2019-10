Hugo Campagnaro: a fine stagione lascia

Lascerà a fine stagione, alle soglie dei 40 anni di età.

Hugo Campagnaro, in un'intervista rilasciata a Rete 8 al microfono di Enrico Giancarli, annuncia il suo prossimo addio al calcio giocato. Sarà dunque con la maglia del Pescara, cucita addosso dal 2015, l'ultima esperienza della sua lunga carriera.

Il forte difensore argentino classe 1980 - esperienze in Italia con Piacenza, Sampdoria, Napoli e Inter - ha anche parlato della prossima e delicata partita dei biancazzurri, in programma ad Ascoli. Reduce dal pesante tonfo casalingo con il Crotone, il gruppo di mister Luciano Zauri andrà a caccia di riscatto in una delle sfide più sentite nell'ambiente.