Pescara Basket vince e convince! Vittoria netta a Silvi

Prima trasferta in campionato per la Pescara Basket e secondo successo stagionale, espugnando Silvi con il punteggio di 89-65. Grande prestazione del collettivo pescarese, che ha costruito il match sull'intensità e la mentalità. Abnegazione in difesa e voglia di giocare di squadra: queste le chiavi di oggi, con tanti canestri ben costruiti, quattro uomini in doppia cifra e dodici giocatori mandati a referto. Bella dimostrazione di forza della truppa di coach Fabbri, che oggi ha fatto davvero vedere una bella pallacanestro.

Pescara Basket ha dominato il match ma Silvi Basket si è dimostrato un avversario di valore, con una ottima organizzazione sia dentro che fuori dal campo: in bocca al lupo alla società del Presidente Pasquale Peca per il campionato, che sicuramente darà soddisfazione all'ambiente. Derby nel cuore della famiglia Di Giorgio, con Daniele che si è distinto in campo con la canotta del Silvi ma è cresciuto con i colori della Pescara Basket addosso, dove ha lasciato un gran ricordo e oggi ha affrontato il fratello, il nostro Luca, presente nel roster biancazzurro.

La partita: tanti contatti in avvio e Pescara fatica a trovare il fondo della retina (7-3 per Silvi). Parecchi duelli sotto canestro: ovviamente Capitanelli non si fa intimidire dal tonnellaggio di Ail Fatah e ispira in prima persona il rientro e il sorpasso pescarese, concretizzato da Fornara e Kuntic (7-9). Silvi prova a riallungare, complice qualche errore di troppo al tiro dei biancazzurri, ma Pescara è sul pezzo: cinque punti di Fasciocco e il canestro e fallo di Nardi determinano il +5 ospite a fine tempino (15-20).

Coach Fabbri dà fiducia ai suoi under e viene ripagato dalle iniziative di Cocco e Policari (15-26). Pescara scappa sino al +11 con la sapiente regia di Nardi, poi un tiro impossibile di Piscione rimette in partita Silvi, che in quel momento faceva davvero fatica a realizzare. Adonide e compagni non si scompongono e riaccelerano subito, sia quando corrono in contropiede che quando costruiscono azioni ragionate. Quattro punti di fila di Daniele Di Giorgio tengono i locali attaccati al match, per il 31-40 che manda le squadre all'intervallo lungo.

Cinque punti di Adonide aprono la terza frazione; Kuntic ora incanta, prima con una tripla dall'angolo e poi con un assist di venti metri per Fornara, ma è la difesa la chiave del match, per inchiodare Silvi lungamente a quota 34 e volare sul +22 dopo venticinque minuti di gioco. Il carattere si vede anche a rimbalzo, dove tutti ben figurano. Nardi è on fire e Pescara scappa anche a +27, volando spesso e volentieri in contropiede e dando dimostrazione di organizzazione e supremazia. Subito spazio per gli altri componenti della panchina.

Il copione non cambia nel quarto parziale. La squadra continua a mostrare carattere difensivo, talento offensivo e organizzazione di gioco. Una tripla strepitosa di Fasciocco manda i suoi a quota ottanta. Esordio per Luca Di Giorgio e ampio spazio alla panchina, con Big Cap a riposo dopo un contatto sotto canestro e Adonide a dominare nel pitturato e segnare pure da tre punti. Pescara chiude alla grande 89-65 e procede a punteggio pieno la sua marcia in campionato.

Coach Fabbri: "Complimenti ai ragazzi, che in settimana hanno lavorato duro. Sono contento di aver mandato dodici giocatori a referto in una buona gara. Dobbiamo essere soddisfatti, a prescindere dal punteggio. Silvi è una buona squadra che renderà la vita dura a tutti: noi siamo stati bravi a giocare con la mentalità e l'intensità giusta. Abbiamo un po' balbettato all'inizio dei primi due quarti, non prendendo le giuste misure; poi siamo entrati tutti in ritmo e abbiamo fatto ottime cose. Dobbiamo ancora migliorare su alcune piccole situazioni che però fanno la differenza, se vogliamo essere perfetti. Dobbiamo lavorare, lo sappiamo; ogni domenica dobbiamo alzare il nostro livello e ogni partita ci deve servire a crescere, a prescindere dall'avversario. So di avere degli under di valore e tutti ci hanno dato belle risposte: noi siamo tranquilli e sappiamo che dobbiamo far crescere i nostri ragazzi; mi piace ricordare che a parte Cap, Angelo Adonide e Kunta, gli altri senior sono un 1997 e un 1998 e gli altri sono tutti nati dal 2000 in poi: per noi è il segno che il lavoro con i giovani paga. Noi tutti, io in primis, vogliamo ricordarci sempre la nostra identità: una società che nasce per lavorare con i giovani. Non vogliamo mai perdere questa fortissima identità".

Silvi Basket - Pescara Basket 65-89 (15-20; 31-40; 45-69)

Silvi Basket: Di Francesco 12, Di Blasio, Neri 10, Di Febo 6, Ait Fatah 13, Piscione 12, Sulpizii 4, Di Giorgio 8, Cancelli, Bragante NE. All. D'Alberto

Pescara Basket: Nardi 15, Fornara 15, Masciopinto, Kuntic 17, Di Giovanni, Capitanelli 5, Adonide 14, Pucci 2, Di Giorgio, Fasciocco 15, Policari 2, Cocco 4. Coach Fabbri.