Marco Verratti, che orgoglio! Capitano della nazionale

Maglia numero 6 e fascia di capitano al braccio: per Marco Verratti, quella di ieri, è stata una giornata indimenticabile.

Al centrocampista abruzzese di Manoppello, cresciuto nel Pescara ed oggi punto di forza del Paris Saint Germain, il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini ha assegnato la fascia di capitano nella sfida dell'Italia impegnata nel confronto in trasferta con il Liechtenstein.

Gran bella soddisfazione per il talento di casa nostra, nell'ambito di una partita, di semplice portata, che gli azzurri hanno nettamente vinto con il punteggio di 5-0.

Verratti - compirà 27 anni il prossimo 5 novembre - ha esordito in nazionale nel 2012, 19enne, selezionato dall'allora ct Cesare Prandelli. Ha fatto parte del gruppo azzurro ai Mondiali del 2014 in Brasile e delle successive nazionali guidate da Antonio Conte e Gian Piero Ventura prima dell'attuale ct Roberto Mancini. Con quella di ieri sono complessivamente 36 le sue presenze in azzurro.