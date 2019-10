Angelini Group, si chiude il 20 ottobre la stagione delle granfondo

Sta entrando nel vivo lo svoglimento della Granfondo Angelini Group a cura dell'Asd Angelini Cycling Team che vanta una lunga tradizione organizzativa nel mondo delle granfondo e nelle gare su strada tra Pescara a Chieti con l'evento cicloamatoriale programmato per domenica 20 ottobre in ricordo di Guido Rommelli e Matteo De Cristofaro.

Nella parte pedemontana del Gran Sasso e nell'entroterra della provincia di Pescara, sono articolati i due percorsi di 50 chilometri (cicloturistico) e 105 chilometri (granfondo) che coinvolgono i territori comunali di Spoltore, Moscufo, Collecorvino, Città Sant'Angelo, Elice, Penne, Picciano, Loreto Aprutino, Pianella e San Giovanni Teatino con l'inserimento di due nuove salite nella zona di Spoltore ad inizio tracciato e nel finale nei dintorni di Pianella nel tragitto di ritorno verso l'arrivo.

Per tutti i partecipanti il ritrovo, le iscrizioni, la consegna dei pacchi gara, la partenza, l'arrivo, il servizio docce ed il pasta party saranno ospitati all'interno dello stabilimento Fameccanica.Data S.p.A. a Sambuceto (leader mondiale nel settore costruzione macchine speciali per la produzione di pannolini, assorbenti e incontinenti che fa parte del gruppo Angelini Farmaceutica) in Via Aterno al civico 136.