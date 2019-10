Il Pescara sulle 'montagne russe': tonfo con la Juve Stabia

Nemmeno il tempo di metabolizzare il bel successo colto all'Adriatico contro il Benevento capolista che arriva un nuovo tonfo per il Pescara di mister Luciano Zauri.

Nel turno infrasettimanale biancazzurri sconfitti, con il punteggio di 2-1, dalla Juve Stabia in terra campana.

In vantaggio con una rete messa a segno da Galano, dopo un rigore fallito in apertura dai padroni di casa con l'ex Forte, le 'vespe' raggiungevano il pari proprio con Forte per poi ribaltare il risultato nella ripresa grazie alla rete di Canotto.

La continuità di risultati ricercata è ancora lontana per la truppa del presidente Sebastiani.