Marco Verratti, rinnovo da capogiro: diventa il calciatore italiano più pagato al mondo

Il centrocampista del Paris Saint Germain, talento calcistico abruzzese di Manoppello, Marco Verratti ha sottoscritto il rinnovo di contratto con i francesi fino al giugno del 2024.

Secondo quanto racconta il "Corriere dello Sport", l'ex Pescara, grazie a questo nuovo contratto diventa il calciatore italiano più pagato al momento: 17 milioni di euro netti a stagione, come il compagno Kylian Mbappe. Contratto meno oneroso per Stephan El Shaarawy (16 mln a stagione), Graziano Pellè (15 mln), e Sebastian Giovinco (10 mln), tutti giocatori italiani all'estero.