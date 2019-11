Riscatto Pescara: Pisa sconfitto 3-0 all'Adriatico

Riparte il Pescara.

I biancazzurri battono 3-0 il Pisa all'Adriatico e conquistato 3 punti importanti e meritati.

Prestazione davvero confortante quella offerta dalla squadra di mister Luciano Zauri che fa sua l'intera posta in palio grazie alle reti realizzate da Borrelli nel primo tempo e da Galano e Machin nella ripresa. Lo stesso Galano aveva pure sbagliato un rigore.

Il Pescara sale a quota 16 punti in classifica, in piena zona play off.