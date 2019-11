Pescara-Pisa e il pre partita in amicizia tra le tifose

Pre-partita in amicizia tra rappresentanze di tifose pescaresi e pisane.

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Pescara-Pisa, terminata poi 3-0 per i biancazzurri di Zauri all'Adriatico, le presidenti del Club Donne Biancazzurre Nella Grossi e del Club Tifose Pisane Liana Baldini si sono incontrate per una cordiale stretta di mano e per lo scambio delle sciarpe dei rispettivi colori.

"Siamo in contatto da anni ma per la prima volta abbiamo avuto il piacere di vederci di persona - ha detto la Grossi - mantenere un rapporto solidale tra tifoserie e’ uno dei principi che ci accomuna al club nerazzurro". La Baldini ha replicato: "Il nostro allenatore Luca D’Angelo (pescarese, ndr.) ha rafforzato il nostro desiderio di incontrare le sostenitrici del Pescara perché ci ha detto cose bellissime su questo Club".