Pescara-Cremonese, anticipo all'Adriatico: biancazzurri a caccia del 'tris'

Anticipo al venerdì per il Pescara di Luciano Zauri.

Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali e all'Adriatico Giovanni Cornacchia va in scena, con inizio alle ore 21, la sfida con la Cremonese dell'ex Marco Baroni.

Reduci dalle belle vittorie ottenute contro Pisa ed Empoli, i biancazzurri proveranno a calare il tris di successi consecutivi, continuando il percorso di crescita e la proiezione nei quartieri alti della classifica di B.

Per la formazione da schierare in campo Zauri dovrebbe affidarsi al seguente undici di partenza (modulo 4–3–2–1): Kastrati tra i pali; Ciofani, Bettella, Scognamiglio e Masciangelo nel pacchetto arretrato; Busellato, Kastanos e Memushaj a centrocampo con Machin e Galano a supporto della punta centrale Borrelli.