Pescara, il volo è interrotto

Volo in classifica interrotto per il Pescara di Luciano Zauri. Sembrava fatta e, in attesa del resto delle partite, il secondo posto era una piacevolissima realtà, ma il gol nel finale di partita di Migliore ha riportato la gara sulla parità.

E' terminata 1-1 la sfida del venerdì sera all'Adriatico con la Cremonese dell'ex Baroni. Altra prova incoraggiante per i biancazzurri che hanno sbloccato il risultato a dieci minuti dal termine con la rete del solito Galano ed accarezzato l'obiettivo di conquistare il terzo successo di fila piazzandosi alle spalle del Benevento capolista.

Peccato, ma è un Pescara vivo e che sembra determinato a togliersi altre belle soddisfazioni in questo campionato di B 2019/2020.