A Perugia a caccia di conferme: il Pescara non vuole fermarsi

Nell'incrocio con l'ex Massimo Oddo una gara dalla posta in palio rilevante per il Pescara di Luciano Zauri.

La sfida in programma in trasferta domenica sera alle 21 contro il Perugia è di quelle di cartello di questa nuova giornata in Serie B. I biancazzurri, con il conforto degli ultimi risultati positivi, andranno a caccia di importanti conferme.

Per la formazione da schierare inizialmente in campo, mister Zauri dovrebbe affidarsi al 4–3–2–1 con il ritorno in difesa di Masciangelo. A centrocampo Kastanos in cabina di regia con Busellato e Memushaj al suo fianco. A supporto di Borrelli i soliti Galano e Machin.