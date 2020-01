Gennaro Borrelli a Pescara fino a fine stagione, poi si vedrà

Gennaro Borrelli resterà a Pescara? Questa è la domanda più frequente che i tifosi abruzzesi si stanno ponendo in questi giorni.

A rispondere a questo quesito ci ha pensato proprio l’agente del classe 2000, Costantino Parisi, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Ok Calcio Mercato.

“La priorità di Gennaro è quella di restare a Pescara fino a giugno per vari motivi. Tra tutti va citato sicuramente quello di aver ricevuto tutte le attenzioni che si aspettava: 12 presenze, di cui 8 da titolare, e un goal.

Inoltre, è stato convocato in Nazionale U-20 facendo goal alla sua prima apparizione in campo. Anche l’allenatore Luciano Zauri è stato di grande aiuto per maturare questa volontà di restare: il tecnico lo conosce bene, lo ha allenato anche l’anno scorso in Primavera 2, vincendo un campionato in cui il mio assistito è andato in rete per ben 18 volte.

Ad ora, dunque, la priorità è quella di restare in Abruzzo, ma se qualche squadra di Serie A si facesse avanti per prenderlo ci farebbe molto piacere”.