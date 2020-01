Dalla prima squadra al più piccolo 'pulcino': ecco l'Almanacco del Pescara

"Un progetto di lavoro importante, per avere un ricordo che duri nel tempo": così la dirigenza del Pescara in merito all'"Almanacco 2019-2020" del club.

Un album di 90 pagine, tutto a tinte biancazzurre e da sfogliare, coinvolgendo la prima squadra fino al più piccolo ‘pulcino’.

Al suo interno oltre 1.200 immagini, con le figurine di tutte le formazioni, da quella di Serie B di mister Zauri a quelle del settore giovanile, dell’attività di base e del settore femminile.

L’Almanacco viene distribuito dalla Scuola Calcio Pescara ma è possibile anche acquistarlo presso l’Official Store biancazzurro e La Voce dei Pescaresi Store.

L’Almanacco è stato ideato e realizzato da Alceo Tontodonati, con le foto di Max Mucciante.