Pugilato, al debutto la sezione giovanile delle Fiamme Oro

Giovedì 16 gennaio, alle ore 11.30, alla presenza del Prefetto di Pescara, del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Prefetto Maria Luisa Pellizzari, e del Questore di Pescara, all’interno della Scuola Controllo del Territorio di Pescara in via Salara Vecchia 13, sarà inaugurata la Sezione Giovanile delle Fiamme Oro di Pugilato.

“Il progetto – si legge in una nota – mira all’educazione dei giovani allo sport ed è rivolto ad un pubblico di giovanissimi, tra gli 8 e i 15 anni, che potranno contare su istruttori, tecnici e strutture della Polizia di Stato per essere inseriti tra atleti di alta specializzazione, e svolgerà, altresì, un importante servizio sociale creando la possibilità tra i giovani di inserirsi in un gruppo sportivo di fama nazionale ed internazionale. Dal 2013 esiste presso la Scuola del Territorio di Pescara la Sezione Giovanile di Pesistica Olimpica affidata ad un campione pluridecorato delle Fiamme Oro quale Marco Di Marzio, ad essa si affiancherà, dal 16 gennaio, la Sezione Giovanile di Pugilato affidato al responsabile tecnico istruttore Assistente Capo della Polizia di Stato Cristiano Di Michele.

I ragazzi che vorranno iscriversi alla Sezione Giovanile tra gli 8 e i 15 anni svolgeranno un programma di formazione, orientamento ed avviamento all’attività sportiva per giovanissimi finalizzato ad un successivo, eventuale inserimento nelle diverse specializzazioni”.

Per informazioni iscrizioni: Assistente Capo della Polizia di Stato Cristiano Di Michele – Responsabile Tecnico Sezione Giovanile Fiamme Oro Pugilato – Telefono 331-3762038 e Assistente Capo della Polizia di Stato Marco Di Marzio Responsabile Tecnico Sezione Giovanile Fiamme Oro Pesistica – Tel. 391 4051136 .