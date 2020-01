Sostegno ai malati di cancro, Pescara Calcio coinvolta nel progetto 'Atleti al tuo fianco'

La Pescara Calcio scende in campo nella lotta contro il cancro per il progetto di sensibilizzazione oncologica Atleti al tuo fianco, patrocinato da Arenbì Onlus.

L’allenatore Luciano Zauri ha infatti posato per una campagna fotografica a mani unite sotto il sorriso, per invitare alla vicinanza fisica e al sostegno emotivo verso le famiglie che affrontano una diagnosi di tumore maligno. Dal 2016 Atleti al tuo fianco porta il mondo dello sport ad offrire messaggi di sostegno nei percorsi oncologici concentrandosi sull’importanza delle emozioni. Il progetto, curato dal medico chirurgo dr. Alberto Tagliapietra, ha già coinvolto più di 200 sportivi di ogni disciplina in messaggi di riflessione e immagini di sensibilizzazione verso la vita quotidiana di chi combatte un tumore.

Un’iniziativa a cui il Pescara ha risposto presente con decisione, perché tutti insieme ci si possa unire in un obiettivo di vicinanza verso chi contro il cancro disputa la partita più importante della propria vita.

da pescaracalcio.com