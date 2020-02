Canada 2020, Pescara Calcio pianifica la tournée di giugno

Prima tappa di avvicinamento per l’espansione del Brand Pescara Calcio in terra canadese in collaborazione con il Cram, Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo.

Dal 7 al 14 febbraio i rappresentanti Pescara Calcio, Biagio Corrente e Marco Arcese saranno presenti a Toronto per pianificare l’organizzazione di una Tournée nel mese di giugno che avrà come protagonista la prima squadra biancazzurra.

Il programma estivo Canada2020 prevede eventi sportivi, incontri istituzionali, un camp Academy Pescara Calcio e la possibilità di incontri B2B commerciali tra partner Pescara Calcio e realtà locali volti a far conoscere il marchio Pescara Calcio e la potenzialità della Regione Abruzzo.