'Il patrimonio delle comunità di pesca', concorso fotografico al via

Al via il concorso fotografico ''Il patrimonio delle comunità di pesca'' organizzato nell'ambito del Progetto CHERISH Interreg Europe 2014-2020.

Il Progetto europeo ''CHERISH - Creating opportunities for regional growth through promoting Cultural HERitage of fISHing communities in Europe'' è finanziato dal Programma INTERREG EUROPE 2014-2020 e coinvolge 9 regioni dell'UE con l'ambizione comune di migliorare le politiche di sviluppo regionale per preservare e promuovere il patrimonio culturale, materiale e immateriale, delle comunità di pescatori, al fine di aumentare l'attrattività dei territori. Il partenariato CHERISH coinvolge diverse comunità di pesca in tutta Europa, tra cui alcune delle più famose destinazioni turistiche estive, come Paphos a Cipro e la Costa di Trabocchi in Abruzzo.

Il concorso fotografico ''Il patrimonio delle comunità di pesca'' ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso il linguaggio delle immagini, sull'importanza del patrimonio e delle tradizioni delle comunità di pesca di tutta Europa. Scatti di pescatori e delle loro famiglie, artigianato culturale, barche da pesca tradizionali o festival locali; le fotografie dovranno rappresentare la ricchezza e la varietà del patrimonio culturale delle comunità di pesca nelle regioni partner del Progetto CHERISH: Regione della Macedonia Orientale e Tracia (Grecia), Area Costiera dell'Alto Minho (Portogallo), Isola di Maiorca (Spagna), Area costiera della Regione di Riga (Lettonia), Area costiera della Regione Abruzzo (Italia), Cipro (Cipro), Provincia di Eeeland (Paesi Bassi) e Meclemburgo-Pomerania Occidentale (Germania).

Una giuria internazionale selezionerà le migliori foto che saranno incluse in diverse pubblicazioni e faranno parte di una mostra fotografica itinerante in Europa. Il vincitore del concorso sarà premiato con la partecipazione alla cerimonia di apertura della mostra fotografica che si terrà a Palma di Maiorca ad Aprile 2020.

I partecipanti interessati potranno caricare fino a tre immagini nel database del concorso che rimarrà aperto fino al 30 agosto 2019.

Maggiori informazioni (clicca qui)