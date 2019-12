'Lunario abruzzese e molisano': la parola d'ordine è felicità

L'edizione 2020 del Lunario abruzzese e molisano, la 33^ della serie, ideato dal dirigente nazionale Unaga e presidente Fige Ugo Iezzi, e da lui curata, unitamente al giornalista Mario D'Alessandro per i testi e al docente universitario Gianfranco Tartaglia (Alias passepartout) per i disegni, è stato presentato in anteprima presso la Fondazione FICO World Eataly di Bologna durante il consiglio nazionale di Unaga, i giornalisti agro alimentari ed ambientali della Fnsi.

"Il tema predominante del 2020 è la 'Felicità' - ha spiegato il vicepresidente nazionale vicario Unaga e presidente Arga Abruzzo, Donato Fioriti - ci si sofferma sulla 'Dieta Mediterranea', la 'Cucina Afrodisiaca', il vino di Tollo, l'olio di Latino, i tondini di Picciano, i prodotti eccellenti di Casoli, Pizzoli, Guardiagrele,Crecchio, e come al solito su indovinelli, detti , ricorrenze e tradizioni locali, per finire con la 'vojje de fa l'amore'".

